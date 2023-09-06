İkitelli'de sel felaketi! Mobilyacılar sitesi sular altında! Maddi hasar çok büyük
İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle İkitelli'de bulunan mobilyacılar sitesini su bastı. Kısa sürede oluşan sele kapılan araçlar mağazalara girerken, mobilyalar tanınmaz hale geldi.
İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak kentin kuzeyinde kalan bazı ilçelerde su baskınlarına yol açtı.
Sağanak yağıştan etkilenen noktalardan biri de Küçükçekmece İkitelli'de bulunan mobilyacılar sitesi oldu. OSB Mahallesi'ndeki mobilyacılar sitesine aniden gelen sel, mağazalara zarar verdi.
OTOMOBİLLER SÜRÜKLENEREK MAĞAZALARA GİRDİ
Site içinde park halinde bulunan çok sayıda otomobil sel sularına kapılarak sürüklendi. Bazı otomobillerin mobilya mağazalarının içine girdiği görüldü.
Yağmur sularının çamura dönüşmesiyle mağazalardaki mobilyaların neredeyse tamamı kullanılamaz hale geldi. Sitedeki su baskınında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, çok sayıda mağazada hasar meydana geldi.
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