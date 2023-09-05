Muğla’da kontrolden çıkan midibüs ters döndü! O anların görüntüsü ortaya çıktı

Kimi yaralılar da özel araçlarla hastaneye götürüldü. Ağır hasar alan midibüs vinç yardımıyla dereden çıkarıldı. Öte yandan kazada bir yolcunun parmağı koptu. Yolcunun kopan parmağı, dakikalarca dere yatağında arandı. Bulunan parmak buz içerisine konularak hastaneye götürüldü. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.