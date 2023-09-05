Ayasofya Camii için bir ilk! Resmen hizmete girdi...
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Ayasofya-i Kebir Camii'nin web sitesi resmen hizmete girdi. Sitede caminin tarihçesi, geçmişteki restorasyonlara ilişkin bilgiler, tarihi yapıya dair efsaneler gibi önemli konular yer aldı. İşte detaylar...
Ayasofya-i Kebir Camii'nin web sitesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak kamuoyunun hizmetine sunuldu.
Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yayına giren "www.ayasofyaikebircamii.gov.tr" adresinde camiyle ilgili tüm detaylar yer alıyor.
Türkçe ve İngilizce yayınlanan sitede, caminin tarihçesi, geçmişteki restorasyonlara ilişkin bilgiler, tarihi yapıya dair efsaneler, son restorasyonun güncesi ve camiye ait görsellere yer verildi.
AYASOFYA'NIN YENİDEN CAMİ OLDU
İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten itibaren de cami olarak kullanılan Ayasofya, 1934'te alınan karar üzerine 86 yıl müze olarak hizmet verdi.
Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği'nin, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine yönelik Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açtığı dava 10 Temmuz 2020'de karara bağlandı.
Danıştay 10. Dairesinin, camiden müzeye dönüştürüldüğü 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını oy birliğiyle iptal etmesiyle Ayasofya'da yeniden ibadet etmenin yolu açılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kararnameyi aynı gün imzaladı.
Diyanet İşleri Başkanlığına devredilen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 24 Temmuz 2020'de 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı büyük bir merasimle yeniden ibadete açıldı.
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