Kan donduran olay! Katil kocanın eşini ve kayınvalidesini öldürdükten sonra yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı: Ölmesi gerekiyordu! Öldü...

AV TÜFEĞİ İLE EŞİ VE KAYINVALİDESİNİ VURDU

Yenimahalle'de meydana gelen olayda Özlem Küçükyılmaz ile annesi Nazife Çetinkök evlerine gittikleri sırada boşanma aşamasındaki eşi Hasan Küçükyılmaz ile karşılaştı. Sözlü saldırıda bulunan koca Küçükyılmaz yanında getirdiği av tüfeği ile eşi ve kayınvalidesine ateş etti. Kanlar içerisinde kalan anne ve kızı olay yerinde hayatını kaybederken, cani koca olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.