İstanbul’da zincirleme kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi!

İKİ KAMYONET OTOMOBİLE ÇARPTI

TEM Otoyolu İstanbul istikametinde kaza yaptığı için yolda duran kamyona, arkadan gelen bir otomobil çarptı. Kamyonun altına giren otomobile de başka bir kamyonet çarptı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Kaza yerine çok sayda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.