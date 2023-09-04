İstanbul'da zincirleme kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi!
İstanbul TEM Otoyolu Çatalca mevkii İstanbul istikametinde, 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı. İşte detaylar...
Büyükçekmece'de, kamyon, otomobil ile kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
İKİ KAMYONET OTOMOBİLE ÇARPTI
TEM Otoyolu İstanbul istikametinde kaza yaptığı için yolda duran kamyona, arkadan gelen bir otomobil çarptı. Kamyonun altına giren otomobile de başka bir kamyonet çarptı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Kaza yerine çok sayda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İSTANBUL İSTİKAMETİ KAPANDI
İtfaiye ekipleri, araçlar içinde sıkışan yaralıları kurtarmak için yoğun çalışma yaptı. Kazada 4 kişinin yaşamını yitirdiği, biri ağır olmak üzere 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Milli Piyango on numara sonuçları 2023 | 4 Eylül On Numara Çekiliş Sonuçları sorgulama ekranı! millipiyangoonline
- TOKİ'den ev hayali kuranlara müjde! Taksitler 4.000 TL'den başlıyor! 2+1, 3+1, 4+1 daire fiyatları Eylül listesi 2023!
- Burak Berkay Akgül kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? ATV Safir dizisi Yaman gerçek ismi ne?
- Zehra Güneş kimdir? Filenin Sultanları'nın yıldızı Zehra Güneş hangi takımı tutuyor? Yaşı, boyu, kilosu...
- Fenerbahçe’de orta saha transferi karambole girdi! Partey, Jorginho derken gurbetçi hamlesi! 6 milyon euro üzeri…
- SAFİR İLK BÖLÜM CANLI İZLE! 4 Eylül ATV yeni dizi Safir 1. bölüm, son bölüm kesintisiz canlı yayın izle!
- Bakliyatları korumanın doğal yolu ortaya çıktı! Aktarlar bu yöntemle depolarını uzun süre koruyabiliyorlar
- Ender Saraç'tan zayıflama çayı tarifi 🍵 Kardiyo kadar tesirli! Bu tarifle basen ve göbeğe veda edin!
- Vergisiz telefonlar hangileri, ne zaman alınabilecek? Üniversite öğrencilerine vergisiz bilgisayar ve telefon satışı başladı mı? Galaxy a30, Samsung a52...
- Kabızlık sorununu kökünden çözen doğal karışım: Yoğurdun içine bir kaşık eklemeniz yeterli
- Gelinim Mutfakta 4 Eylül puan durumu: Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?
- Galatasaray'da uçak rotayı Paris'e kırdı! Torreira'ya 1.90'lık partner! Matias Vecino sonrası...