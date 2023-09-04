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İstanbul'da zincirleme kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.09.2023 Güncelleme Tarihi: 04.09.2023
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İstanbul’da zincirleme kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi!

İstanbul TEM Otoyolu Çatalca mevkii İstanbul istikametinde, 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı. İşte detaylar...

Büyükçekmece'de, kamyon, otomobil ile kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

İKİ KAMYONET OTOMOBİLE ÇARPTI

TEM Otoyolu İstanbul istikametinde kaza yaptığı için yolda duran kamyona, arkadan gelen bir otomobil çarptı. Kamyonun altına giren otomobile de başka bir kamyonet çarptı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Kaza yerine çok sayda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İSTANBUL İSTİKAMETİ KAPANDI

İtfaiye ekipleri, araçlar içinde sıkışan yaralıları kurtarmak için yoğun çalışma yaptı. Kazada 4 kişinin yaşamını yitirdiği, biri ağır olmak üzere 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

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