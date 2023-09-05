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THY'den ucuz bilet kampanyası! Tarihler netleşti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.09.2023
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THY’den ucuz bilet kampanyası! Tarihler netleşti

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu markası Türk Hava Yolları, 1 Aralık 2023 - 30 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak uçuşlar için ucuz bilet kampanyası düzenledi.

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