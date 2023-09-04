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Marmaris'te yıldırım kaynaklı orman yangınlarına müdahale ediliyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.09.2023 Güncelleme Tarihi: 04.09.2023
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Marmaris’te yıldırım kaynaklı orman yangınlarına müdahale ediliyor

Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yıldırım yangınlarına yoğun bir şekilde yapılan hava ve kara müdahalesi ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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