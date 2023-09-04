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Kamyonet fındık bahçesine devrildi: 1 ölü 1 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.09.2023
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Kamyonet fındık bahçesine devrildi: 1 ölü 1 yaralı

Ordu'nun Korgan ilçesinde fındık bahçesine yuvarlanan kamyonette yolcu olarak bulunan Şaduman Cüler (65) hayatını kaybederken, sürücü yaralandı.

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