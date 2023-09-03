Maçka Parkı’nda Nazi bayrağı açıp sosyal medyada paylaştılar! Önce ’kimseden korkumuz yok’ dedi sonra fotoğrafı sildi!

Tamamen siyah giyimli olan, boyunlarında haç kolye bulunan ve yüzleri kapalı olan gençler, fotoğrafa "Öyle korktuğumuz falan yok! 30 Ağustos günü Maçka Parkı'nda herkesin gözünün önünde açtık bayrağımızı…" notuyla paylaştı.