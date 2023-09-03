Maçka Parkı'nda Nazi bayrağı açıp sosyal medyada paylaştılar! Önce 'kimseden korkumuz yok' dedi sonra fotoğrafı sildi!
Nazi sempatizanı bir grup genç, İstanbul’daki Maçka Parkı’nda toplandı Maçka Parkı’nda Nazi bayrağı açan bir grup genç, yüzleri maskeli bir şekilde çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. Fotoğrafa "Kimseden korktuğumuz yok! Gözünüzün önünde açtık bayrağımızı" yazan şahıs, tepkiler sonrası fotoğrafı sildi.
Türkiye'nin konuştuğu olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Şişli'deki Maçka Parkı'nda yaşandı. Bir sosyal medya kullanıcısı, 30 Ağustos'ta Nazi bayrağını açtıkları bir fotoğrafla paylaşım yaptı.
Tamamen siyah giyimli olan, boyunlarında haç kolye bulunan ve yüzleri kapalı olan gençler, fotoğrafa "Öyle korktuğumuz falan yok! 30 Ağustos günü Maçka Parkı'nda herkesin gözünün önünde açtık bayrağımızı…" notuyla paylaştı.
Ancak gelen tepkiler üzerine fotoğrafı paylaşan genç geri adım attı… Fotoğrafı yayından kaldıran genç "Bana fotoğrafımı silmem gerektiği söylendi. Antisemitizmi yaymaktan gocunmam" ifadelerini kullandı.
Gençlerin paylaştığı fotoğrafa sosyal medyadan tepki yağdı.
-Yüzlerini gizlemiş korkusuz korkaklar...
-Ağaçların arkasına saklamışlar ama...
-Kimseden korkuları yokmuş o yüzden maske takmışlar.
-Anlamını bilselerdi açmazlardı.
-Oturup Kavgam'ı okumakla, 2 tane belgesel izlemekle ideoloji sahibi oluyor bunlar da!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Açık Lise 1. dönem kayıtları ne zaman 2024? AÖL güz dönemi kayıtları başladı mı? İşte 2023-2024 dönemi takvimi...
- Türkiye - Sırbistan kadın voleybol final maçı ne zaman? Türkiye Sırbistan final maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- Eylül ayı Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak? 2023 Aile Sosyal Yardım ödeme sorgulama ekranı - TCKN numarasına göre liste...
- MEB son dakika duyurdu! Yeni uygulama hemen başlayacak! 11 Eylül'den itibaren 81 ilde geçerli! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. ve 11. sınıflar...
- Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları belli oldu mu? Kira artış oranı...
- Bursluluk İOKBS SINAV YORUMLARI! Bursluluk sınavı 2023 zor muydu, kolay mıydı? Sınav yorumları nasıl? İşte X, Facebook öğrenci yorumları…
- İOKBS 2023 A - B - C kitapçığı soruları ve cevapları meb.gov.tr! Bursluluk 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11. sınıf SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME PDF İNDİR!.
- Emekli yeni zamlı kök maaş çizelgesi netleşti! SSK ve Bağ- Kur'a %31.92, memura %43.12 zam hesabı çıktı! 7.500 TL maaş alana seyyanen artış! İntibak, TÜİK 6 aylık enflasyon...
- Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır 2023? Sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İOKBS 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf bursluluk sınavı puan hesaplama!
- Emekliye ek zam + ikramiye piyangosu çıktı! 17 milyon SSK - Bağkur emeklisi bayram edecek! 7.500, 8.000, 9000 TL maaş alanlar...
- Bursluluk sınavında en fazla kaç yanlış yapılabilir 2023? Bursluluk sınavı 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu 2023?
- İbrahim Saraçoğlu'nun etkili yağ yakıcı kürü! 2 haftada tartıda -7 KG garanti! 3 gün ara vererek...