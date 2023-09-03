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Emekli albay Erol Sanver, evinde ölü bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.09.2023
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Emekli albay Erol Sanver, evinde ölü bulundu

Son dakika haberine göre Emekli albay Erol Sanver, Bakırköy'deki evinde ölü bulundu. Sanver'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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