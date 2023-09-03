Başkan Erdoğan'ın çocukluk arkadaşı ile samimi sohbeti kameralara böyle yansıdı
Başkan Erdoğan İstanbul'da su ürünleri av sezonunu açtıktan sonra görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi. Telefondaki kişi çocukluk arkadaşı Selami Dalka'ydı. Şimdi hem o samimi sohbeti, hem de Dalka'nın daha sonra A Haber'e yaptığı açıklamaları ekranlarınıza getiriyoruz.
Telefonun diğer ucunda Başkan Recep Tayyip Erdoğanın sınıf arkadaşı Selami Salka vardı. Rahatsızlığı sebebiyle su ürünleri av sezonu açılışına
gelemedi fakat Başkan Erdoğanı görüntülü aradı.
A Haber işte bu görüşmenin ardından Selami Dalka'ya ulaşıp mikrofon uzattı. Dalka, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la yıllar süren arkadaşlığının siyaset üstü olduğunu söyledi.
SELAMİ DALKA A HABER'E ŞUNLARI SÖYLEDİ:
1966 Senesinde İstanbul imamhatip lisesinde beraberdik. Beraberliğimiz Allah'a şükürler olsun hala devam ediyor. Parti üstü bir dostluk var aramızda.
O dönemde sporda başarılı olduklarını söyleyen Dalka Başkan Erdoğan'ın futbolun yanında münazarada da başarılı olduğunu söyledi.
OKULUN MÜNZARA TAKIMINDA HEP BİRİNCİ OLURDU
Yemekhanede beraber yemek yiyorlarmış. Turşu suyuyla birlikte yarım ekmek yiyorlarmış...Okulun münzara takımında hep birinci olurdu.
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