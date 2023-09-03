03 Eylül 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Başkan Erdoğan'ın çocukluk arkadaşı ile samimi sohbeti kameralara böyle yansıdı

Başkan Erdoğan'ın çocukluk arkadaşı ile samimi sohbeti kameralara böyle yansıdı

YAŞAM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 03.09.2023
ABONE OL
Başkan Erdoğan’ın çocukluk arkadaşı ile samimi sohbeti kameralara böyle yansıdı

Başkan Erdoğan İstanbul'da su ürünleri av sezonunu açtıktan sonra görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi. Telefondaki kişi çocukluk arkadaşı Selami Dalka'ydı. Şimdi hem o samimi sohbeti, hem de Dalka'nın daha sonra A Haber'e yaptığı açıklamaları ekranlarınıza getiriyoruz.

Telefonun diğer ucunda Başkan Recep Tayyip Erdoğanın sınıf arkadaşı Selami Salka vardı. Rahatsızlığı sebebiyle su ürünleri av sezonu açılışına
gelemedi fakat Başkan Erdoğanı görüntülü aradı.

A Haber işte bu görüşmenin ardından Selami Dalka'ya ulaşıp mikrofon uzattı. Dalka, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la yıllar süren arkadaşlığının siyaset üstü olduğunu söyledi.

SELAMİ DALKA A HABER'E ŞUNLARI SÖYLEDİ:

1966 Senesinde İstanbul imamhatip lisesinde beraberdik. Beraberliğimiz Allah'a şükürler olsun hala devam ediyor. Parti üstü bir dostluk var aramızda.

O dönemde sporda başarılı olduklarını söyleyen Dalka Başkan Erdoğan'ın futbolun yanında münazarada da başarılı olduğunu söyledi.

OKULUN MÜNZARA TAKIMINDA HEP BİRİNCİ OLURDU
Yemekhanede beraber yemek yiyorlarmış. Turşu suyuyla birlikte yarım ekmek yiyorlarmış...Okulun münzara takımında hep birinci olurdu.

Başkan Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde de sürekli görüştüklerini belirten Dalka beraber çekildikleri eski fotoğrafları da paylaştı....

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA