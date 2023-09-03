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İzmit’te balıkçılar “Vira Bismillah” dedi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.09.2023
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İzmit’te balıkçılar “Vira Bismillah” dedi

İzmit Belediyesi Koordinatörleri, 1 Eylül'de başlayan yeni balık avı sezonunun açılışını kutlamak ve balıkçılara bereket dilemek amacıyla Karamürsel'deki balıkçıları ziyaret etti.

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