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Emine Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler Hanımlar Konağı'na ilişkin paylaşım

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.09.2023
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Emine Erdoğan’dan Şule Yüksel Şenler Hanımlar Konağı’na ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda açılışına katıldığı Şule Yüksel Şenler Hanımlar Konağı'nın, üretmek ve kendini geliştirmek isteyen kadınlar için hayırlı olmasını diledi.

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