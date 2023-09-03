Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı! Ankara-İzmir hızlı tren hattı 2027'de hizmete girecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek hızlı tren hattının hizmete gireceği tarihi açıkladı. Uraloğlu, “2027 yılında projeyi bitirerek hizmete açacağız” dedi.
Ankara-İzmir yüksek hızlı tren hattının yapımı son sürat devem ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren güzergâhındaki tünellerde incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.
Bakan Uraloğlu'nun ilk durağı Afyonkarahisar oldu. Uraloğlu, Bayat ilçesinde Ankara-İzmir YHT üzerinde yapımı devam eden Bayat-2 Tüneli'ni daha sonra Sinanpaşa ilçesindeki yarma imalatı ve altyapı platformlarında incelemelerde bulundu. Tüm güzergâhları tek tek inceleyen Bakan Uraloğlu Uşak'ta Eşme Salihli Projesi T23 Tünel çalışmalarını takip ederek Manisa'ya geçti. Alaşehir Şantiyesinde YHT çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.
7 MİLYONDAN FAZLA İNSANIMIZ HIZLI TREN KONFORUYLA TANIŞACAK
Bakan Uraloğlu, Ankara-İzmir Hızlı Tren projesinin 2027 yılında tamamlanmasıyla mevcut demiryolu bağlantısıyla 824 km olan mesafenin 624 km'ye ineceğini belirtti. Uraloğlu, "Ankara - İzmir arası 14 saat olan seyahat süresi 3 saat 30 dakikaya düşecektir. 9 istasyon ile Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ve İzmir illerimizde yaşayan 7 milyondan fazla insanımız doğrudan hızlı tren konforuyla tanışacaktır. Kütahya gibi çevre illerle olan etkileşimi de dikkate alındığında YHT hizmetinden faydalanan nüfus daha da artacaktır. Sanayisi, turizm potansiyeli ve limanıyla ülkemizin üçüncü büyük şehri olan İzmir'i ve güzergâhtaki Manisa, Uşak ve Afyonkarahisar illerimizi Ankara'ya daha da yaklaştırarak, bölgedeki ticaret hacmini büyütecektir" diye konuştu.
Uraloğlu, Ankara - İzmir Hızlı Tren Projesiyle "Yine, Ankara - Afyonkarahisar arası seyahat süresi 1 saat 40 dakikaya, Ankara - Uşak arası seyahat süresi 6 saat 50 dakikadan 2 saat 10 dakikaya, Ankara - Manisa arası 11 saat 45 dakikadan 2 saat 50 dakikaya düşecektir." dedi.
Bakan Uraloğlu, uzun yıllar vatandaşların tercih etmediği demiryolu seyahatlerini artık hızlı ve konforlu seyahatin ilk adresine dönüştürüldüğünü kaydetti.
67 VİYADÜK, 66 KÖPRÜ İNŞA EDECEĞİZ
Bakan Uraloğlu, "Projemiz tamamlandığında Ankara-İzmir arası hat uzunluğu 624 kilometreye inmiş olacak. Yılda yaklaşık 13,3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşıyacağımızı öngörüyoruz. Proje kapsamında 40,7 kilometre uzunluğunda 49 tünel ve 21,2 kilometre uzunluğunda 67 viyadük, 66 köprü inşa edeceğiz. Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'nin tamamlanmasıyla ilk etapta günlük karşılıklı 8 tren seferine göre yıllık, zaman, enerji ve bakım maliyetleri gibi kalemlerden yaklaşık 1,1 milyar lira tasarruf sağlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
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