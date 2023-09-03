Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı! Ankara-İzmir hızlı tren hattı 2027’de hizmete girecek

7 MİLYONDAN FAZLA İNSANIMIZ HIZLI TREN KONFORUYLA TANIŞACAK

Bakan Uraloğlu, Ankara-İzmir Hızlı Tren projesinin 2027 yılında tamamlanmasıyla mevcut demiryolu bağlantısıyla 824 km olan mesafenin 624 km'ye ineceğini belirtti. Uraloğlu, "Ankara - İzmir arası 14 saat olan seyahat süresi 3 saat 30 dakikaya düşecektir. 9 istasyon ile Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ve İzmir illerimizde yaşayan 7 milyondan fazla insanımız doğrudan hızlı tren konforuyla tanışacaktır. Kütahya gibi çevre illerle olan etkileşimi de dikkate alındığında YHT hizmetinden faydalanan nüfus daha da artacaktır. Sanayisi, turizm potansiyeli ve limanıyla ülkemizin üçüncü büyük şehri olan İzmir'i ve güzergâhtaki Manisa, Uşak ve Afyonkarahisar illerimizi Ankara'ya daha da yaklaştırarak, bölgedeki ticaret hacmini büyütecektir" diye konuştu.