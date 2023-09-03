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İzmir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.09.2023 Güncelleme Tarihi: 03.09.2023
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İzmir’de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale

Son dakika haberi...İzmir’in Selçuk ilçesinde çıkan orman yangınına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 5 helikopter, 18 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.

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