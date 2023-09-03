Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Çok sayıda kuş telef oldu
YAŞAM İHA
Son dakika haberi... Kars'ın Arpaçay ilçesini dolu vurdu, çok sayıda kuş telef oldu. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu hayatı ise olumsuz etkiledi.
Kars'ın Arpaçay ilçesinde etkili olan sağanak kısa sürede yerini doluya bıraktı.
Ceviz büyüklüğünde yağan dolu etrafı bir anda beyaza bürürken, ağaçlarda yuvalarında bulunan kuşlar ise dolunun isabet etmesiyle yere düşerek telef oldu.
Kuşların çırpınışları cep telefonuyla anbean kaydedildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Canan Karatay öve öve bitiremiyordu! İbn-i Sina asırlar öncesinden o besine bakın ne demiş
- BEŞİKTAŞ-SİVASSPOR İZLE | 3 Eylül 2023 BJK-Sivasspor maçı canlı, kesintisiz, full HD, 4K, şifresiz izleme linki!
- Milli ara ne zaman, bu hafta mı? 2023-2024 Süper Lig Milli Takım maç arası kaç gün sürecek?
- Türkiye'nin en zeki şehirleri sıralandı! Kırklareli, Bursa, Balıkesir, Muğla, İzmir… İşte IQ Seviyesi Einstein ile Yarışan o il!
- Fenerbahçe'ye Torreira'nın veliahtı geliyor! Orta sahayı tek başına domine edecek! Jorginho, Partey derken...
- Sinir, stres ne varsa söküp atıyor! Bir fincanıyla psikolog etkisi yapacak! Tek yapmanız gereken: yatmadan 45 dakika önce...
- Açık Lise 1. dönem kayıtları ne zaman 2024? AÖL güz dönemi kayıtları başladı mı? İşte 2023-2024 dönemi takvimi...
- Türkiye - Sırbistan kadın voleybol final maçı ne zaman? Türkiye Sırbistan final maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- Eylül ayı Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak? 2023 Aile Sosyal Yardım ödeme sorgulama ekranı - TCKN numarasına göre liste...
- MEB son dakika duyurdu! Yeni uygulama hemen başlayacak! 11 Eylül'den itibaren 81 ilde geçerli! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. ve 11. sınıflar...
- Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları belli oldu mu? Kira artış oranı...
- Bursluluk İOKBS SINAV YORUMLARI! Bursluluk sınavı 2023 zor muydu, kolay mıydı? Sınav yorumları nasıl? İşte X, Facebook öğrenci yorumları…