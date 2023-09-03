Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Çok sayıda kuş telef oldu

Kars'ın Arpaçay ilçesinde etkili olan sağanak kısa sürede yerini doluya bıraktı.



Ceviz büyüklüğünde yağan dolu etrafı bir anda beyaza bürürken, ağaçlarda yuvalarında bulunan kuşlar ise dolunun isabet etmesiyle yere düşerek telef oldu.