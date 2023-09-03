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Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Çok sayıda kuş telef oldu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 03.09.2023
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Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Çok sayıda kuş telef oldu

Son dakika haberi... Kars'ın Arpaçay ilçesini dolu vurdu, çok sayıda kuş telef oldu. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu hayatı ise olumsuz etkiledi.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde etkili olan sağanak kısa sürede yerini doluya bıraktı.


Ceviz büyüklüğünde yağan dolu etrafı bir anda beyaza bürürken, ağaçlarda yuvalarında bulunan kuşlar ise dolunun isabet etmesiyle yere düşerek telef oldu.

Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Çok sayıda kuş telef oldu

Kuşların çırpınışları cep telefonuyla anbean kaydedildi.

Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Çok sayıda kuş telef oldu

Öte yandan doludan dolayı çok sayıda tarım arazisi zarar gördü.

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