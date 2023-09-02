Sanatın ve sanatseverin buluşma adresi: Kalyon Kültür! 7'den 70'e herkesi atölyelerine bekliyor
Kalyon Holding iştiraki Kalyon Kültür, Nişantaşı’ndaki tarihi Taş Konak yerleşkesinde, her ay yenilenen kültür sanat etkinlikleri ile şehrin uğrak noktası olmayı sürdürüyor. Kalyon Kültür, yine farklı deneyimler vadettiği Eylül ayında da sergi, atölye, workshop ve panellerine, 7’den 70’e herkesi bekliyor.
İstanbul'un kültür sanat birikimine katkı sunmak için 2020 yılından itibaren pek çok eseri sanatseverlerle buluşturan Kalyon Holding iştiraki Kalyon Kültür, 7'den 70'e geniş bir kitleye hitap eden ücretsiz eğitim atölyeleri, workshopları ve panelleri ile Eylül ayında da kültür ve sanatın merkezi olmayı sürdürüyor.
Kalyon Kültür, şehrin karmaşasında mola vermek, çeşitli sergileri gezerek kültür hazinesine katkı yapmak, becerileri geliştirip yetkinliklerini artırmak isteyenlere; her ay yenilenen ücretsiz programları ile farklı seçenekler sunuyor. Kültürel üretimi destekleyen, disiplinli programlar geliştiren genç bir kültür kurumu olan Kalyon Kültür, Eylül ayında da yine değerli eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen atölyeleri ile ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor.
Kalyon Kültür'ün Nişantaşı'ndaki yerleşkesi Taş Konak'taki atölyeler hakkında detaylı bilgiye https://www.kalyonkultur.org/etkinlikler/ adresinden ulaşmak mümkün.
Kalyon Kültür'ün Eylül ayı programı;
5 Eylül 2023, Salı, 18.00-19.00 / Maya Galimidi - Mine Küçük, Atnik Tohum Topları Atölyesi. Yaş Grubu: Yetişkin
6 Eylül 2023, Çarşamba, 18.00-19.00 / Sanatta Ezoterik Haller / Konuşmacı: Erhan Altunay. Moderatör: Özgenur Reyhan Güler / Yaş Grubu: Yetişkin
7 Eylül 2023, Perşembe, 14.00-15.00 / Giuseppe Arcimboldo Atölyesi / Eğitmen Pınar Bora. Yaş Grubu: 5-12 yaş
10 Eylül 2023, Pazar, 13.30-14.30 / Ressamları Tanıyorum / Hasan Çıkmış & Ali Rıza. Yaş Grubu: 5-12 yaş
14 Eylül 2023, Perşembe, 18.00-19.00 / Yaratıcı Kültür Endüstrisi ve Girişimcilik Atölyesi / Konuşmacı: Dr. Cem Bülent Ünal / Yaş Grubu: Yetişkin
21 Eylül 2023, Perşembe, 18.00-19.00 / Yapay Zekâ ve Sanat / Konuşmacı: Dr. Ramazan Terzi / Moderatör: Özgenur Reyhan Güler / Yaş Grubu: Yetişkin
22 Eylül 2023, Cuma, 18.00-19.00 / Dijital Sanat Diyalogları / Konuşmacı: Hakan Yılmaz - Ecem Dilan Köse / Moderatör: Dr. Cem Bülent Ünal / Yaş Grubu: Yetişkin
30 Eylül 2023, Cumartesi, 14.00-15.00 / Ebru Atölyesi/ Eğitmen: Pınar Bora. Yaş Grubu: 5-12 yaş
Etkinlik Kayıt için: etkinlik@kalyonkultur.org
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2023 KYK yurt ücretleri ne kadar oldu? 1.Tip, 2. Tip, 3.Tip, 4.Tip, 5.Tip, 6.Tip KYK yurt ücret tablosu
- 2023 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı yarın saat kaçta? 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflar için 2023 İOKBS sınav giriş belgesi sorgulama
- Diyanet İşleri Başkanlığı 60 KPSS puan iler personel alımına başlayacak! Başvuru şartları neler?
- Bağ-Kur, SSK ve Memur emeklisine 5 bin TL ikramiye! Cumhuriyet Bayramı’nda emekliler ikramiye alacak mı?
- 9. sınıflar 1 hafta erken mi başlayacak 2023? 9. sınıflar okula erken mi gidecek?
- Açıklamalar peş peşe geldi! Üniversiteler açılış tarihini güncelledi! YÖK son dakika açıklamaları! 2023-2024 akademik takvim...
- Hollanda Sırbistan voleybol maçı ne zaman? Türkiye'nin rakibi kim, hangi takım oldu?
- TÜİK Ağustos ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Ağustos ayı TEFE - TÜFE - Kira artış oranı ayın kaçında belli olacak?
- Fenerbahçe'ye "Viking" 6 numara geliyor! Rakipleri sürklase edecek hamle! 45 milyon euro değeri...
- Emekli maaşlarına ek zam yola çıktı! %58 zam + %4 ödeme hesabı şekillendi! 7.500 altı ve üstü maaş alanlar! Kalem kalem Ocak 2024 zamlı maaşları...
- VERGİSİZ ALINABİLECEK TELEFON MARKALARI 2023 | Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman yürürlüğe girecek, şartları neler? Samsung galaxy a01, a21s, OPPO...
- İŞKUR TYP kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? e-Devlet sorgulama ekranı! 1 Eylül TYP kura sonuçları NİHAİ İSİM LİSTESİ!