Sanatın ve sanatseverin buluşma adresi: Kalyon Kültür! 7’den 70’e herkesi atölyelerine bekliyor

İstanbul'un kültür sanat birikimine katkı sunmak için 2020 yılından itibaren pek çok eseri sanatseverlerle buluşturan Kalyon Holding iştiraki Kalyon Kültür, 7'den 70'e geniş bir kitleye hitap eden ücretsiz eğitim atölyeleri, workshopları ve panelleri ile Eylül ayında da kültür ve sanatın merkezi olmayı sürdürüyor.