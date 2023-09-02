Ayılara şeker vermek istedi! Refleksle elini içeriye almasaydı...
Bitlis'in Tatvan ilçe sınırları içindeki Nemrut Krater Gölü civarında bulunan ayılar, kendilerine şeker vermek isteyen vatandaşa saldırdı. Ani bir refleksle elini içeri almaya çalışan vatandaş elinden yaralandı. İşte o anlar...
Bitlis'in Tatvan ilçe sınırları içindeki Nemrut Krater Gölü civarında bulunan ayılar, kendilerine şeker vermek isteyen vatandaşa saldırdı.
Tatvan ilçe sınırları içerisinde yer alan Nemrut Krater Gölü, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Nemrut'ta kamp kuran vatandaşlar, bir yandan doğanın güzelliğini seyrederken bir yandan da piknik yapmanın keyfini yaşıyor.
AYILARIN SALDIRISINA MARUZ KALDI
Nemrut Krater Gölünde piknik yapmak için gelen Abidin Araboğa isimli vatandaş ise yanında getirdiği yiyecekleri ayılara vermek isterken, ayıların saldırısına maruz kaldı.
AYIYA ŞEKER VERMEK İSTEDİ
4 adet ayının aracın yolunu kestiğini gören Araboğa, önce camını açtı, sonra ayıya şeker vermek istedi. Bu esnada ayı, camdan elini uzatan Araboğa'ya saldırdı.
ANİ BİR REFLEKSLE ELİNİ İÇERİYE ALDI
Ani bir refleksle elini içeri almaya çalışan Araboğa elinden yaralanırken, o anlar araçta bulunan arkadaşı tarafından kayıt altına alındı.Ayıların vatandaşlar için tehlike oluşturduğunu belirten Araboğa, ayılara yaklaşılmaması noktasında vatandaşlara uyarılarda bulundu.
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