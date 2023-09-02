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Muğla'da orman yangını! Alevlere havadan ve karadan müdahale

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.09.2023 Güncelleme Tarihi: 02.09.2023
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Muğla’da orman yangını! Alevlere havadan ve karadan müdahale

Türkiye turizminin en işlek yerlerinden olan Muğla'nın Marmaris ilçesinde yıldırm düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Ekipler yangına hemen müdahale ederken, söndürme çalışmaları başladı.

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