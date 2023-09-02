İstanbul Beylikdüzü’nde markette dehşet! Tartıştığı kişiye bıçakla saldırdı araya giren çalışanı öldürdü





Olay, dün saat 18.45'te Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen Yusuf Ceyhun Türkgenç, alışveriş yapmak için bir markete girdi. Burada market çalışanlarıyla tartışan Türkgenç, bir çalışanı "Sen bekle ben geliyorum" diye tehdit ederek marketten çıktı. Türkgenç, bir süre sonra elinde bıçakla yeniden markete geldi.