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Muğla Köyceğiz'de orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.09.2023
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Muğla Köyceğiz’de orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika haberleri... Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangını çıktı. Yangını kontrol altına almak için ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor.

Otmanlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, orman işçileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havanın aydınlanmasıyla uçak ve helikopterlerle de destek verilmeye başlandı.

Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma yürütülüyor.

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