Kira uyuşmazlığında yeni dönem resmen başladı! Yılda 80 bin dosya çözülecek





3 HAFTADA TAMAMLANACAK

Görüşmeler üç hafta içerisinde tamamlanacak. Bu süre en fazla bir hafta daha uzatılabilecek. Böylece yılda yaklaşık 80 bin kira uyuşmazlığı arabulucuya gidecek. Ayrıca kira uyuşmazlığıyla birlikte kat mülkiyeti, komşu hakkı ve ortaklığın giderilmesinden kaynaklı çok sayıda uyuşmazlığın arabuluculukla çözüme kavuşturulması hedefleniyor. Görüşmeler sonrasında anlaşma sağlanamaması halinde dava açılabilecek. Dava açacak olan taraf bu tutanağı dava dilekçesine ekleyerek dava açabilecek. Bu tarihten önce ilk derece, istinaf, bölge adliye mahkemelerindeki davalar için arabuluculuk uygulanmayacak. Arabulucu tayin edildikten sonra tarafların gelmemesi veya bir tarafın gelip diğerinin gelmemesi durumunda da uzlaşmazlık tutanağı tutulacak.