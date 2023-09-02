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İstanbul’da DEAŞ'a askeri malzeme taşıyan hücre çökertildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.09.2023
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İstanbul’da DEAŞ’a askeri malzeme taşıyan hücre çökertildi

Son dakika haberine göre İstanbul'da DEAŞ'a yönelik devam eden operasyonlar kapsamında, çatışma bölgelerine gönderilmek üzere askeri malzeme temin ettikleri belirlenen bir hücre çökertildi. Baskında yakalanan biri Kırgızistan, diğeri Suriye uyruklu 2 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

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