Eşini iş yerinde öldürmüştü! Korkunç vahşette yeni detay: Almanya’daki karısını da...

Kaffar Yeğin hakkında 'eşi tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasından ağırlaştırılmış müebbet, 'silahla gece vakti yağma' suçundan 15 yıla kadar hapis, 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle, 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Ayrıca cinayetten önce hakkında çeşitli suçlamalar bulunan Kaffar Yeğin hakkında, 'kadına karşı tehdit', 'hakaret', 'ısrarlı takip' ve 'yaralama' gibi suçlardan 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle 50'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde de dava açıldı. Bu dava geçen ay sonuçlandı. Karar öncesi savunmasında eski eşleri ve kadın arkadaşlarına yönelik hiçbir zaman kötü muamelede bulunmadığını söyleyen sanık Kaffar Yeğin'e, 'hakaret' suçundan 8 ay 22 gün, 'kadına karşı tehdit' suçundan 1 yıl 3 ay, 'yaralama' suçundan 1 yıl 6 ay ve 'ısrarlı takip' suçundan 2 yıl olmak üzere toplam 5 yıl 5 ay 22 gün hapis cezası verildi.

YARALAMAYA KARIŞTIĞINI ÖNE SÜRMÜŞTÜ

Kaffar Yeğin'in, 'eşi tasarlayarak kasten öldürme' suçundan yargılanmasına ise devam ediliyor. Son duruşmada mahkeme, Kaffar Yeğin'in daha önce Almanya'da cinayet işlediği yönündeki iddianın doğru olup olmadığının tespiti için Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü'ne yazı gönderdi. Talep sonrası cevap gelirken; sanık Kaffar Yeğin'in, Almanya'da 'kasten adam öldürme' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası aldığı ortaya çıktı. Buna karşın sanık Yeğin, önceki duruşmalarda, Almanya'da sadece yaralama olayına karıştığını öne sürmüştü.