02 Eylül 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Denizli'de zincirleme kaza! 7 araç birbirine girdi! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

Denizli'de zincirleme kaza! 7 araç birbirine girdi! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.09.2023 Güncelleme Tarihi: 02.09.2023
ABONE OL
Denizli’de zincirleme kaza! 7 araç birbirine girdi! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otobüs, minibüs ve 5 ayrı aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında can pazarı yaşandı. Yaşanan kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, 50 kişi de yaralandı. Kaza sonrası bazı vatandaşlar yola savrundu. İşte detaylar...

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otobüs, minibüs ve 5 ayrı aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.



Kazada, saat 20.45 sıralarında Denizli-Antalya karayolu Cankurtaran Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muğla turundan Afyon'un Sandıklı ilçesine dönen kafileyi taşıyan otobüs, ilçe minibüsü ve 5 ayrı aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.

Yaralıların yola savrulduğu kazada can pazarı yaşandı. Ekipler, yaralıları kurtarmak ve hastanelere yetiştirebilmek için zamana karşı mücadele verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA