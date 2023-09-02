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Bilecik’te apartman boşluğunda çıkan yangın paniğe neden oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.09.2023
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Bilecik’te apartman boşluğunda çıkan yangın paniğe neden oldu

Bilecik’te bir apartman boşluğunda çıkan yangın çıktı. Yangında, bitişik 2 apartmanda maddi hasar meydana gelirken yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Bilecik'te bir apartman boşluğunda çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi.

Gazipaşa Mahallesi, Dağıstanlı Sokakta bulunan 5 katlı bir apartman boşluğunda yangın çıktı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine yangın yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

Yangının çıkış sebebinin binanın arka bahçesinde bulunan sundurmanın üzerine balkondan atılan sigara izmaritinden kaynaklandığı iddia edildi.

DİĞER APARTMANLARA DA SIÇRADI

Yangında, bitişik 2 apartmanda maddi hasar meydana gelirken yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

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