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Bursa'da orman yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.09.2023
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Bursa’da orman yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, dumanı Bursa kent merkezine doğru geniş bir bölgeye yayılan yangını kontrol altına almak için çalışmasını sürdürüyor.

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