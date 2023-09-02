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Akılalmaz olay! Kavgada husumetlilerinin üzerine 'kızgın yağ' döktü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.09.2023
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Akılalmaz olay! Kavgada husumetlilerinin üzerine ’kızgın yağ’ döktü

Elazığ’da iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi, husumetlilerinin üzerine kızgın yağ döktü. Yaralanan 2 kişi hastaneye sevk edilirken kızgın yağ döken şüpheli gözaltına alındı.

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