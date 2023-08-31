Salvador Dali maskeli hırsızlar plakadan yakalandı!

E.B. isimli kuyumcu sabah saatlerinde iş yerini düzenlediği sırada ressam 'Salvador Dali' maskesi takan 2 şüpheli içeri girmeye çalıştı. Kilitli olan kapıyı açamayan şüphelilerden biri kaçtıkları sırada kuyumcunun camına doğru ateş etti.