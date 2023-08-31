Meteoroloji'den yeni uyarı: Hava sıcaklığı 35 dereceyi aşacak! Bugün (31 Ağustos) hava nasıl olacak?
El Nino sıcak hava dalgası, başta Avrupa olmak üzere Türkiye'yi de kavurdu. Her gün sıcaklık rekorunun kırıldığı ülkemizde eylül ayı da mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Meteoroloji, sıcaklıkların 3 ila 9 derece artacağını belirtti. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte il il 31 Ağustos hava durumu değerlendirmeleri...
Tam ağustos bitti, eylül ayının da gelmesiyle birlikte havaların serinlemesi beklenirken Meteoroloji önemli açıklamayı paylaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre hava sıcaklıklarının normallerinin 3-9 derece üzerinde seyredeceği açıklandı.
MARMARA'DA 8-10 DERECE...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre hava sıcaklıklarının Marmara ve Karadeniz'de 8 ila 10 derece, İç Anadolu'da 6 ila 8 derece, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece mevsim normallerinin üzerine çıkacağı, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği vurgulandı.
GÜNEŞ ÇARPMASI RİSKİNE DİKKAT
Buna göre 31 Ağustos Perşembe günü 29 ilde hava sıcaklıklarının 35 derece ve üzerine çıkması bekleniyor. Bu illerdeki vatandaşlar için Meteoroloji'den güneş çarpma uyarısı yapıldı. Söz konusu uyarıda, "Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.
AKDENİZ
Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkiisi ile Adana'nın kuzeyi ve Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 31°C Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C Parçalı bulutlu
MERSİN °C, 33°C Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 36°C Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 35°C Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 34°C Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 33°C Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 31°C Az bulutlu
KASTAMONU °C, 35°C Az bulutlu
SİNOP °C, 30°C Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 28°C Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 38°C Az bulutlu
SAMSUN °C, 31°C Az bulutlu
TOKAT °C, 37°C Az bulutlu
TRABZON °C, 31°C Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Ezurum'un kuzeyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 29°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 36°C Az bulutlu
VAN °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu
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