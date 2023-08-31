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Meteoroloji'den yeni uyarı: Hava sıcaklığı 35 dereceyi aşacak! Bugün (31 Ağustos) hava nasıl olacak?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.08.2023 Güncelleme Tarihi: 31.08.2023
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Meteoroloji’den yeni uyarı: Hava sıcaklığı 35 dereceyi aşacak! Bugün 31 Ağustos hava nasıl olacak?

El Nino sıcak hava dalgası, başta Avrupa olmak üzere Türkiye'yi de kavurdu. Her gün sıcaklık rekorunun kırıldığı ülkemizde eylül ayı da mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Meteoroloji, sıcaklıkların 3 ila 9 derece artacağını belirtti. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte il il 31 Ağustos hava durumu değerlendirmeleri...

Afrika ve Basra'dan gelen çöl sıcakları bu yıl dünyayı etkisi altına aldı. Avrupa ve Türkiye'de sıcaklık rekorları peş peşe geldi.

Tam ağustos bitti, eylül ayının da gelmesiyle birlikte havaların serinlemesi beklenirken Meteoroloji önemli açıklamayı paylaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre hava sıcaklıklarının normallerinin 3-9 derece üzerinde seyredeceği açıklandı.

MARMARA'DA 8-10 DERECE...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre hava sıcaklıklarının Marmara ve Karadeniz'de 8 ila 10 derece, İç Anadolu'da 6 ila 8 derece, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece mevsim normallerinin üzerine çıkacağı, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği vurgulandı.

GÜNEŞ ÇARPMASI RİSKİNE DİKKAT
Buna göre 31 Ağustos Perşembe günü 29 ilde hava sıcaklıklarının 35 derece ve üzerine çıkması bekleniyor. Bu illerdeki vatandaşlar için Meteoroloji'den güneş çarpma uyarısı yapıldı. Söz konusu uyarıda, "Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

İŞTE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ...

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 35°C Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 33°C Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 35°C Az bulutlu ve açık

SAKARYA °C, 36°C Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 36°C Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 36°C Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkiisi ile Adana'nın kuzeyi ve Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 33°C Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 36°C Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 35°C Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 34°C Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 33°C Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C Az bulutlu

KASTAMONU °C, 35°C Az bulutlu

SİNOP °C, 30°C Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 38°C Az bulutlu

SAMSUN °C, 31°C Az bulutlu

TOKAT °C, 37°C Az bulutlu

TRABZON °C, 31°C Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Ezurum'un kuzeyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 36°C Az bulutlu

VAN °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°Az bulutlu ve açık

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