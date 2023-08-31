Meteoroloji'den yeni uyarı: Hava sıcaklığı 35 dereceyi aşacak! Bugün (31 Ağustos) hava nasıl olacak?

GÜNEŞ ÇARPMASI RİSKİNE DİKKAT

Buna göre 31 Ağustos Perşembe günü 29 ilde hava sıcaklıklarının 35 derece ve üzerine çıkması bekleniyor. Bu illerdeki vatandaşlar için Meteoroloji'den güneş çarpma uyarısı yapıldı. Söz konusu uyarıda, "Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.