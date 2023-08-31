Adli tatil ne zaman bitiyor? 2023-2024 Yeni adli yıl başlangıcı hangi tarihte?
Geleneksel olarak her yıl gerçekleştirilen adli tatil döneminde, bu yıl da yüksek yargı organları olan Danıştay ve Yargıtay'da nöbetçi heyetler görev yapıyor. Danıştay'ın nöbetçi heyeti, bu süreçte sadece "yürütmenin durdurulması" taleplerine karar verme yetkisine sahip olup esas hakkında karar veremeyecek. Adli tatil sürecinin ne zaman sona ereceği, adli tatil tarihlerine ve yargı organlarının belirlediği takvime göre değişkenlik göstermektedir.
Geleneksel olarak her yıl gerçekleştirilen adli tatil döneminde, bu yıl da yüksek yargı organları olan Danıştay ve Yargıtay'da nöbetçi heyetler görev yapıyor. Danıştay'ın nöbetçi heyeti, bu süreçte sadece "yürütmenin durdurulması" taleplerine karar verme yetkisine sahip olup esas hakkında karar veremeyecek. Adli tatil sürecinin ne zaman sona ereceği, adli tatil tarihlerine ve yargı organlarının belirlediği takvime göre değişkenlik göstermektedir.2023 ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102. maddesine göre adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlayıp, 31 Ağustos'ta sona eriyor.
YENİ ADLİ YIL TARİHİ
Yeni adli yıl ise 1 Eylül Cuma günü Yargıtay'da düzenlenecek törenle başlayacak.
ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALAR DEVAM EDİYOR?
Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür:
a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.
b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.
c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.
ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.
d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.
e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.
f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.
g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.
ğ) Çekişmesiz yargı işleri.
h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.
(2) Tarafların anlaşması hâlinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.
(3) Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır.
(4) Bu madde hükümleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır.
MADDE 104- (1) Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.
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