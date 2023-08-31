Minibüs ile otomobil arasında feci kaza! Kağıt gibi ezilen araçtan sağ çıktılar

KAĞIT GİBİ EZİLEN ARAÇTA 2 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle minibüsün önüne kattığı otomobil, orta refüjde bulunan ağaçla minibüs arasında ezildi. Hurdaya dönen aracın sürücüsü Hakan Ö. ve araçta bulunan Onur Ö. ile minibüs sürücüsü Fehmi S. ve minibüste bulunan 2 kişi yaralandı. Kağıt gibi ezilen araçta bulunan iki kişi şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.