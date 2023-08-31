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Minibüs ile otomobil arasında feci kaza! Kağıt gibi ezilen araçtan sağ çıktılar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.08.2023 Güncelleme Tarihi: 31.08.2023
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Minibüs ile otomobil arasında feci kaza! Kağıt gibi ezilen araçtan sağ çıktılar

Bolu’da D-100 karayolunda minibüsle otomobilin çarpışması neticesinde 5 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle minibüsün önüne kattığı otomobil, orta refüjde bulunan ağaçla minibüs arasında ezildi. Kağıt gibi ezilen araçta bulunan iki kişi şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Bolu'da D-100 karayolunda minibüsle otomobilin çarpışması neticesinde 5 kişi yaralandı. Minibüsün önüne kattığı araç, orta refüjde bulunan ağaçla minibüs arasında kağıt gibi ezildi. Hurdaya dönen otomobilden 2 kişi hafif sıyrıklarla kazayı atlattı.

Kaza, D-100 karayolunda İstanbul istikametinde İl Jandarma Komutanlığı'nın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fehmi S. yönetimindeki 14 S 0351 plakalı minibüs, önünde hızla seyreden Hakan Ö. idaresindeki 14 ABP 003 plakalı otomobile çarptı.

KAĞIT GİBİ EZİLEN ARAÇTA 2 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle minibüsün önüne kattığı otomobil, orta refüjde bulunan ağaçla minibüs arasında ezildi. Hurdaya dönen aracın sürücüsü Hakan Ö. ve araçta bulunan Onur Ö. ile minibüs sürücüsü Fehmi S. ve minibüste bulunan 2 kişi yaralandı. Kağıt gibi ezilen araçta bulunan iki kişi şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU...

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kazada yaralanan 5 kişi ilk tedavilerinin ardından şehirdeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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