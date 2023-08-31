Kazanın ardından bariyerlere savruldu: 2 yaralı

ÇARPMANIN ETKİSİYLE BARİYERLERE SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle 14 AAJ 720 plakalı otomobil bariyerlere savruldu. Otomobil sürücüsü Mehmet Seymen ve Tuğba Altıngün yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince ambulanslara bindirilerek hastaneye kaldırıldı.