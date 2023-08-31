Kazanın ardından bariyerlere savruldu: 2 yaralı
Bolu’nun Mudurnu ilçesinde Nallıhan kavşağında iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince ambulanslara bindirilerek hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, Mudurnu ilçesi Nallıhan kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu'dan Göynük istikametine gitmekte olan Mehmet Seymen yönetimindeki 14 AAJ 720 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Serdar Yeşilbaş idaresindeki 59 AHJ 184 plakalı araç ile çarpıştı.
ÇARPMANIN ETKİSİYLE BARİYERLERE SAVRULDU
Çarpmanın etkisiyle 14 AAJ 720 plakalı otomobil bariyerlere savruldu. Otomobil sürücüsü Mehmet Seymen ve Tuğba Altıngün yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince ambulanslara bindirilerek hastaneye kaldırıldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Konferans Ligi grup kura çekimi ne zaman 2023? Konferans Ligi kura çekimi hangi gün çekilecek?
- Kırtasiye yardımı ne zaman ödenecek, yatacak? 2023 - 2024 kırtasiye yardımı ödeme takvimi açıklandı mı?
- YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman 2023? YKS ek tercih takvimi açıklandı mı, belli oldu mu? ÖSYM son duyurular...
- Galatasaray'dan 10 numaraya taze kan! Rakipler fırtınaya tutulacak! Sergio Ramos, Ndombele derken...
- GSB personel alımı ne zaman yapılacak 2023? GSB 11.455 personel alımı başvuru kayıtları başladı mı?
- Yalı Çapkını yeni sezon tarihi açıklandı mı? Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak?
- TYP okul temizlik görevlisi başvuruları ne zaman başlıyor? İŞKUR TYP başvuru takvimi açıklandı mı?
- 16 milyon emekliye müjdeler sıralandı! O tarih dikkat çekiyor! Enflasyon farkı, kök maaşa zam, refah payı...
- Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman 2023? 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi veren bankalar hangileri? Başvuru belgeleri...
- Aile dizisi ne zaman başlıyor 2023? Aile dizisi final mi yapacak, kaçıncı bölümde bitecek? Yeni sezon tarihi...
- SGK, SSK, Bağ-Kur'luya yeni maaş taslağı geldi! Emekli maaşlarında %41.88 oranla hesaplar değişti! 7.500 TL maaş alana 9.984 TL! İntibak, seyyanen artış...
- Ders seçimi ne zaman? 2023-2024 üniversite ders kayıt işlemi nasıl yapılır? e-Devlet üniversite kayıt ekranı!