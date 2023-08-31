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Kazanın ardından bariyerlere savruldu: 2 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.08.2023
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Kazanın ardından bariyerlere savruldu: 2 yaralı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde Nallıhan kavşağında iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince ambulanslara bindirilerek hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Nallıhan kavşağında iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.



Kaza, Mudurnu ilçesi Nallıhan kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu'dan Göynük istikametine gitmekte olan Mehmet Seymen yönetimindeki 14 AAJ 720 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Serdar Yeşilbaş idaresindeki 59 AHJ 184 plakalı araç ile çarpıştı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE BARİYERLERE SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle 14 AAJ 720 plakalı otomobil bariyerlere savruldu. Otomobil sürücüsü Mehmet Seymen ve Tuğba Altıngün yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince ambulanslara bindirilerek hastaneye kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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