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Milyonlarca arıyı taşıyan kamyon kaza yaptı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 31.08.2023 Güncelleme Tarihi: 31.08.2023
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Milyonlarca arıyı taşıyan kamyon kaza yaptı

Kanada'da 5 milyon arının bulunduğu kasaları taşıyan kamyon kaza yaptı. Kasalar, yol kenarına saçılınca arılar serbest kaldı. Polis, bölgedeki arıcıların destek için geldiğini ve durumun kontrol altına alındığını duyurdu.

Olay, Kanada'nın Toronto kentinin Halton bölgesinde meydana geldi.

Milyonlarca arıyı taşıyan kamyon kaza yaptı

CAMLARI KAPATMALARI TAVSİYE EDİLDİ

Polisten yapılan açıklamada, "Polis ekipleri kamyondan karayoluna düşen, 5 milyon arının bulunduğu kasalarla ilgileniyor. Yoldan geçen araçların camlarını kapatmaları tavsiye edilmektedir. Arıcılardan gelen yoğun destek sayesinde arıların büyük çoğunluğu güvenli bir şekilde toplandı ve kasalar taşındı." ifadeleri kullanıldı.

Milyonlarca arıyı taşıyan kamyon kaza yaptı

Arıların doğal olarak geri dönmeleri için bazı kasalar bırakıldı.

Milyonlarca arıyı taşıyan kamyon kaza yaptı

Açıklamada "Yayaların bölgeden uzak durmasını ve bölge sakinlerinin arılar için bırakılan kasalara yaklaşmamasını veya dokunmamasını rica ediyoruz. Arılar döndükten sonra kasalar toplanacaktır" denildi.

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