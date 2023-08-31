Milyonlarca arıyı taşıyan kamyon kaza yaptı

CAMLARI KAPATMALARI TAVSİYE EDİLDİ

Polisten yapılan açıklamada, "Polis ekipleri kamyondan karayoluna düşen, 5 milyon arının bulunduğu kasalarla ilgileniyor. Yoldan geçen araçların camlarını kapatmaları tavsiye edilmektedir. Arıcılardan gelen yoğun destek sayesinde arıların büyük çoğunluğu güvenli bir şekilde toplandı ve kasalar taşındı." ifadeleri kullanıldı.