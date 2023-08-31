Milyonlarca arıyı taşıyan kamyon kaza yaptı
YAŞAM DHA
Kanada'da 5 milyon arının bulunduğu kasaları taşıyan kamyon kaza yaptı. Kasalar, yol kenarına saçılınca arılar serbest kaldı. Polis, bölgedeki arıcıların destek için geldiğini ve durumun kontrol altına alındığını duyurdu.
Olay, Kanada'nın Toronto kentinin Halton bölgesinde meydana geldi.
CAMLARI KAPATMALARI TAVSİYE EDİLDİ
Polisten yapılan açıklamada, "Polis ekipleri kamyondan karayoluna düşen, 5 milyon arının bulunduğu kasalarla ilgileniyor. Yoldan geçen araçların camlarını kapatmaları tavsiye edilmektedir. Arıcılardan gelen yoğun destek sayesinde arıların büyük çoğunluğu güvenli bir şekilde toplandı ve kasalar taşındı." ifadeleri kullanıldı.
Arıların doğal olarak geri dönmeleri için bazı kasalar bırakıldı.
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