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Kastamonu'da hareketli anlar! Evin bahçesinde el bombası kazısı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.08.2023 Güncelleme Tarihi: 31.08.2023
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Kastamonu’da hareketli anlar! Evin bahçesinde el bombası kazısı

Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki bir evin bahçesinde el bombası gömülü olduğu ihbarı sonrası kazı çalışması yapıldı. Ancak herhangi bir bulguya rastlanmadı.

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