Antalya’da ortalığı karıştıran olay! Tahliyesine karar verildi vatandaşlar ekiplere direndi





"BİNALARIMIZ GERÇEKTEN SAĞLAM, KILCAL ÇATLAK BİLE GÖREMEZSİNİZ"

Sitede 12 yıldır oturan İnşaat Mühendisi Fatih Karakoç ise, "2 blokta 44 tane oturan vardı. Bu süreçte 10 daire sakini ayrıldı. Yıkım kararı şuanda Danıştay'da bulunuyor. 2,5 aydır dairelerin boşaltılması yönünde ekipler buraya geliyor. Burada yaşayan engelli insanlar var. Bu binalarımız sağlam, güçlendirme çalışmaları yapıldı. Raporlar gerekli kurumlara sunuldu. Adli tatil olmasından dolayı durdurma kararı alamadık. Bize sure verilmedi. Buradaki insanları mağdur etmek için ellerinden geleni yaptılar. Güçlendirme raporu hazırlandı, iki binada yüzde 15 bir binada ise yüzde 19 oranında kriterlere göre yüzde 40 ve üzerinde yıkım yapılıyor. Binalarımız gerçekten sağlam, kılcal çatlak bile göremezsiniz. Biz bunu mahkeme yolu ile de tespit ettirmek istedik. Sağlamdır diye rapor var" dedi.

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