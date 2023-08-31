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Güngören'de silahlı çatışma! Açılan ateşe kahvehaneden karşılık...

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 31.08.2023
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Güngören’de silahlı çatışma! Açılan ateşe kahvehaneden karşılık...

İstanbul Güngören'de açılan ateşe kahvehaneden karşılık verilmesi sonucu silahlı çatışma yaşandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Gazi Osmanpaşa Caddesi'ndeki kahvehaneye silahla ateş açıldı. İçeride bulunanların da karşılık vermesi üzerine silahlı çatışma çıktı.

Olayda Burak Kan ve Servet Avcı yaşamını yitirirken, Hüseyin H, Ertan B. ve Burak E. yaralandı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerine güvenlik şeridi çekerek, delil toplama çalışması yaptı.

Burak Kan ve Servet Avcı'nın cesetleri incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

ŞÜPHELİ YARALI HALDE YAKALANDI

Polis ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu şüpheli Berkay D'yi, üzerindeki tabancayla Sokullu Mehmet Paşa Caddesi'nde yaralı olarak yakaladı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polisin olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.

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