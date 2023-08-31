Eski nişanlısı tarafından kaçırılan genç kız annesini aradı: Beni zorla...

"Geçirdiğimiz beş günü anlatamam. Biz yaşadık çünkü o acıyı. Benim çocuğum resmen orada rehin tutuluyor. Konuştukça sesi titriyor. Ben dün konuştum konuşunca daha kötü oldum. İyi olacağıma daha kötü oldum, onun sesini duyunca. Benim kızım resmen orda rehin tutuluyor zorla. İstemiş olsa ben isterim derdi. İstemediği için zorla tutuluyor. Gizli numaradan aradı. Çocuğumun elinden aldılar kapattılar. Kızım biraz daha konuşacaktı benimle. 'Anne ben seni sonra ararım dedi' bir daha aramadı. Kızım hem ağlıyordu hem de sesi titriyordu. Zor konuştu zaten bizi sordu evin durumunu sordu. Bir kere ben iyiyim dedi. İyiyim dese de zorla iyiyim dedi gibi sanki başına silah zoruyla bekleyen varmış gibi. Gönüllümü gittin zorlan mı gittin diye sordum. 'Anne sen bilmiyor musun beni zorla kaçırdılar' dedi. Biz mağdur kaldık. Ben büyüttüm çocuğumu onlar zorla aldı. Biz burada perişan olduk, burada beş gündür. Benim çocuğum yerin altında mı mecbur çıkacak. Biz perişan olduk. Yetkililerden yardım istiyoruz. Bilen gören varsa bize yardım etsin. Çok üzgünüz, bitkiniz, perişan haldeyiz."

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