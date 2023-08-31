Eski nişanlısı tarafından kaçırılan genç kız annesini aradı: Beni zorla...
Evden işe gitmek için çıkan 25 yaşındaki Medine Sülük, eski nişanlısı tarafından kaçırıldı. Annesini gizli numaradan arayan genç kız, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını da tutamadı. Acılı anne, kızının konuştukça sesinin titrediğini belirterek, "Biz perişan olduk. Yetkililerden yardım istiyoruz. Bilen gören varsa bize yardım etsin" dedi.
Medine Sülük 25 Ağustos sabahı işe gitmek için evden çıktı.
Ancak arka sokakta bekleyen eski nişanlısı tarafından zorla bir araca bindirilerek kaçırdı. Genç kız geçtiğimiz gün gizli numaradan annesini aradı.
Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Ailesi ise polisi aradı. Ekipler tarafından Medine Sülük'ün eski nişanlısı Taner Sülük'ün akrabası olan 5 kişi ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Medine Sülük'ün annesi Menekşe Sülük ve babası Selahattin Sülük, kızlarını bulunması için yardım çağrısı yaptı.
Yaklaşık 8 ay önce nişanlısından kıskançlık nedeniyle ayrılan kızından 5 gündür haber alamayan baba Selahattin Sülük, "Bizim 5 gündür kızımız kayıp. Bizim evimizin önünde kızımızı kaçırdılar. Sabah işe giderken. Yanında iş arkadaşı da vardı. Saat 07.05 ya da 07.10 geçiyordu, kaçırdılar kızımızı. Kaçıran eski nişanlısı Taner Sülük ve yardımcıları vardı. Yaşar sülük, Belgüzar Sülük ve Hamza Sülük bunlar kaçırdılar.
Şahitlerimizin gördükleri. Kızımız 5 gündür yok. Emniyet müdürlüğüne bildirdik, karakola bildirdik, 5 gündür kızımız kayıp. Eski nişanlısı Afyonlu olduğu için oraya götürüldüğünden şüpheleniyoruz. Emniyet arıyor ama bulamadık. Yardım istiyoruz. Valimizden, emniyet müdürlerimizden ve savcımızdan yardım istiyoruz.
Elimizden hiçbir şey gelmedi aradık. Valiliğe çıktık. Müdürlüğe gittik onlar da aradılar bulamadık, 5 gün oldu. 5 kişi yakalandı bir gün kaldılar ama serbest bırakıldı.
Bir yıl nişanlı kaldılar anlaşamadılar ayrıldılar. 8 ay oldu ayrılmaları. Bize nedenini söylemediler, barışmak istediler ama kızım istemediği için olmadı. Silah zoruyla kızımızı kaçırdılar. Nişanlılık süresince kızıma psikolojik şiddet yapıyordu. Buraya gitmeyeceksin şuraya gitmeyeceksin. Kızıma psikolojik şiddet yapıyordu. Ayrılık sebebi de kıskançlıktı" dedi.
Kızının eski nişanlısı tarafından alıkonulduğunu söyleyen acılı anne Menekşe Sülük, yetkililerden yardım isteyerek şu ifadeleri kullandı:
"Geçirdiğimiz beş günü anlatamam. Biz yaşadık çünkü o acıyı. Benim çocuğum resmen orada rehin tutuluyor. Konuştukça sesi titriyor. Ben dün konuştum konuşunca daha kötü oldum. İyi olacağıma daha kötü oldum, onun sesini duyunca. Benim kızım resmen orda rehin tutuluyor zorla. İstemiş olsa ben isterim derdi. İstemediği için zorla tutuluyor. Gizli numaradan aradı. Çocuğumun elinden aldılar kapattılar. Kızım biraz daha konuşacaktı benimle. 'Anne ben seni sonra ararım dedi' bir daha aramadı. Kızım hem ağlıyordu hem de sesi titriyordu. Zor konuştu zaten bizi sordu evin durumunu sordu. Bir kere ben iyiyim dedi. İyiyim dese de zorla iyiyim dedi gibi sanki başına silah zoruyla bekleyen varmış gibi. Gönüllümü gittin zorlan mı gittin diye sordum. 'Anne sen bilmiyor musun beni zorla kaçırdılar' dedi. Biz mağdur kaldık. Ben büyüttüm çocuğumu onlar zorla aldı. Biz burada perişan olduk, burada beş gündür. Benim çocuğum yerin altında mı mecbur çıkacak. Biz perişan olduk. Yetkililerden yardım istiyoruz. Bilen gören varsa bize yardım etsin. Çok üzgünüz, bitkiniz, perişan haldeyiz."
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