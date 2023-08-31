İstanbul’da iğrenç iddia: İki kız kardeş üvey babalarını baltayla yaraladı olayın perde arkası bambaşka çıktı

ÜVEY BABANIN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, hastanede tedavisi devam eden Ammar K.'nın hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

DIŞARI ÇIKAN ÇOCUKLAR 'BABAMI VURMUŞLAR' DEDİ

Olay gecesi yaşananları anlatan mahalle sakini Bayram Çınar, "Bizim yan tarafımızda oturuyorlar. Ben işten geliyordum. Sokağa geldiğim sırada çocukları dışarı çıktı. 'Babamı vurmuşlar' demeye başladılar. Adam galiba içeride yatıyormuş. Baltayla kafasına vurmuşlar. Çok kan kaybetmişti. Ondan sonra dizlerini çöküp, yatağa yaslanmıştı. Polise haber verdik. Polis, olay yeri inceleme ve ambulans geldi. Sağlık ekiplerine yardım ederek, ambulansa koyduk. Kimi borçlular, alacaklılar yaptı diyor, kimi de eski eşi yaptı diyor. Kendisi iki evli. Biz de olayın neden olduğunu bilmiyoruz. Haseki Hastanesi'nde yatıyor. Komada olduğunu öğrendik" dedi.