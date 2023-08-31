31 Ağustos 2023, Perşembe
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Domuz zannetti yengesini vurdu! Yer: Karabük

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.08.2023
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Domuz zannetti yengesini vurdu! Yer: Karabük

Karabük'te bir kişi domuz zannederek ateş açması sonucu yengesini vurdu. Yüzünün sağ bölgesinden vurulan talihsiz kadın ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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