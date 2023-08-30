İstanbul ve Ankara'ya sağanak yağış geliyor! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Gün verildi...
YAŞAM ahaber.com.tr
Eylül ayının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıklarında düşüş beklenirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük hava tahmin raporunda çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı kaydedildi. Yapılan paylaşımda yağışın başta istanbul ve Ankara'da da etkili olacağı görüldü. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük hava tahmininde yurt genelinde sıcak havaların süreceği görülürken çok sayıda ilde kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı ifade edildi.
YAĞIŞ HAFTA SONU DA ETKİLİ OLACAK
Başta İstanbul ve Ankara'da da etkili olacak yağışın hafta sonunda da etkili olması bekleniyor.
ERZURUM'DA TERMOMETRELER 4,7 DERECEYİ GÖRDÜ
Ülkemizde etkisini sürdürmeye devam yüksek sıcaklık değerleri, Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini yavaş yavaş azaltmaya başladı.
Erzurum'da dün en yüksek ve en düşük sıcaklık farkı ise 25,1 oldu. Erzurum Doğu Anadolu Gözlemevi'nde sıcaklık değeri 4,7 dereceye kadar düşerken, İspir ilçesi Çamlıkaya Beldesi'nde sıcaklık 29,8 olarak kayıtlara geçti.
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