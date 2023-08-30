İstanbul ve Ankara’ya sağanak yağış geliyor! Meteoroloji’den son dakika uyarısı! Gün verildi...

ERZURUM'DA TERMOMETRELER 4,7 DERECEYİ GÖRDÜ

Ülkemizde etkisini sürdürmeye devam yüksek sıcaklık değerleri, Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini yavaş yavaş azaltmaya başladı.

Erzurum'da dün en yüksek ve en düşük sıcaklık farkı ise 25,1 oldu. Erzurum Doğu Anadolu Gözlemevi'nde sıcaklık değeri 4,7 dereceye kadar düşerken, İspir ilçesi Çamlıkaya Beldesi'nde sıcaklık 29,8 olarak kayıtlara geçti.