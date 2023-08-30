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Mevlid Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? Mevlid Kandili'nde Müslümanlar neyi kutlar, önemi nedir?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.08.2023 Güncelleme Tarihi: 30.08.2023
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Mevlid Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? Mevlid Kandili’nde Müslümanlar neyi kutlar, önemi nedir?

Her yıl olduğu gibi bu sene de Mevlid Kandili, dua ve ibadetlerle anılacak. Ağustos ayının son günlerine yaklaşırken, Mevlid Kandili tarihiyle ilgili merak ve araştırmalar hız kazanmış durumda. Yılın son kandili olan Mevlid Kandili, Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi vesilesiyle rebiülevvel ayının 12. gününde kutlanıyor. İşte detayları...

Her yıl olduğu gibi bu sene de Mevlid Kandili, dua ve ibadetlerle anılacak. Ağustos ayının son günlerine yaklaşırken, Mevlid Kandili tarihiyle ilgili merak ve araştırmalar hız kazanmış durumda. Yılın son kandili olan Mevlid Kandili, Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi vesilesiyle rebiülevvel ayının 12. gününde kutlanıyor. İşte detayları...

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri, 2023 dini günler takvimini yayınladı. Buna göre Mevlid Kandili 26 Eylül 2023 Salı günü idrak edilecek.

Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlid kelimesi, İslam kültüründe özellikle Peygamberimiz Hz. Muhammed'in doğumunu, bu vesileyle yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılır.

MEVLİD KANDİLİ'NİN ANLAMI NEDİR?

Mevlid Kandili Hz. Muhammed (s.a.v)'in doğum günü olması sebebiyle İslam âlemi için önemlidir. İslam dinindeki en hayırlı gecelerden biri kabul edilir.

Çok özel bir gece olduğu için Mevlid Kandili'nde yapılan duaların kabul olunduğuna inanılır. Bu mübarek gecenin bol bol dua edilerek ve ibadetle geçirilmesi tavsiye edilir.

PEYGAMBERİMİZ NE ZAMAN DOĞDU?

Resûl-i Ekrem Efendimiz, İslam tarihçilerinin çoğuna göre Habeşistan'ın Yemen valisi Ebrehe'nin Kâbe'yi yıkmak üzere Mekke'ye saldırdığı ve Fil Vak'ası denilen olayın meydana geldiği yıl doğmuştur.

Bu hususta görüş ayrılığının bulunmadığı rivayet edilir. Bu tarihin milâdî 569, 570 veya 571 olduğu tahmin edilmektedir. Genel kabule göre Rebîülevvel ayının 12'sinde ve gündüz dünyaya gelmiştir. Doğumun pazartesi günü olduğu ise daha sahih rivayetlere dayanmaktadır.

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

Hz. Peygamber'in sağlığında onun doğum yıl dönümü kutlanmadığı gibi Hulefâ-yi Râşidîn dönemiyle Emevî ve Abbâsî devirlerinde de mevlidle ilgili bir uygulamaya rastlanmamaktadır.

Mısır'da Şiî Fâtımî Devleti kurulunca, soyundan geldiklerini söyledikleri Hz. Peygamber'in doğum yıl dönümü Muiz-Lidînillâh döneminden (972-975) itibaren resmî törenlerle kutlanmaya başlanmıştır.

MEVLİD KANDİLİ NASIL İHYA EDİLİRDİ?

Fâtımîler zamanındaki törenlerde önceden gerekli hazırlıklar yapılır, rebîülevvel ayının 12. gününde sabahtan başlamak üzere öğleye kadar 300 tepsi helva görevlilere dağıtılırdı.

Halife maiyetiyle birlikte gelir selam verir ve tören Kur'an tilâvetiyle başlardı; ardından sırasıyla Enver (Hâkim), Ezher ve Akmer camileri hatipleri birer hutbe okuyup halife için dua ederlerdi. Bu sırada tilâvet sürdürülürdü. Hutbelerden sonra halife törendekileri tekrar selâmlayınca resmî kutlama tamamlanmış olurdu.

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