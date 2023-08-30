Mavi Ay nedir, Türkiye’den görülecek mi, saat kaçta? Süper Mavi Ay dolunayı ne demek, ne sıklıkla görülür?

MAVİ AY NEDİR?

Gök olayları takvimine göre yılın sadece belli bir döneminde gerçekleşen 'Mavi Ay' ender bir olay olarak ön plana çıkıyor. Her ay bir tane olmak üzere yıl içerisinde toplamda 12 dolunay meydana gelirken, dolunayın gerçekleştiği zamanın kesinliği nedeniyle, fazladan bir dolunay daha gerçekleşir. Dolayısıyla zaman zaman bir ayda iki olmak üzere toplam 13 dolunay gerçekleşebiliyor. Böylelikle her ay bir kez yaşadığımız dolunayın, bir ay içinde ikinci kez yaşanmasına 'Mavi Ay' deniyor. Gökyüzünde görsel bir şölen oluşturacak bu doğa olayı yılın en parlak ayı olacak.

Dünya'da meydana gelen volkanik patlama ve orman yangınlarının neden olduğu toz bulutlarının hareketi sırasında dolunay bir süreliğine mavi tonlarda görünüyor. Gökbilimciler aslında Ay'ın renginin değişmediğini, toz bulutları sebebiyle öyle göründüğünü bildiriyor.