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Pençe-Kilit'ten acı haber! Astsubay Buğra Çalgay şehit oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.08.2023 Güncelleme Tarihi: 29.08.2023
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Pençe-Kilit’ten acı haber! Astsubay Buğra Çalgay şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay'ın kaza sonucu şehit olduğunu açıkladı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadeleri kullanıldı.

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