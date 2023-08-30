Babanın "asimile" çığlığı: Çocuklarıma alkol içiriyor her pazar kiliseye götürüyor
İstanbul'da yaşayan Abdullah Demir'in (45), Ukraynalı eşi Elina Zabolotova'dan iki çocuğu oldu. Ancak bir süre sonra evlilik birliği sarsılmaya başladı. Büyük hayallerle başlayan evlilik, geçtiğimiz yıl son buldu. Pedagog raporunu değerlendiren mahkeme, çocukların velayetini anneye verdi. Karara itiraz eden baba Abdullah Demir ise Beylikdüzü'nde kilisede çalışan Ukraynalı eşinin çocuğuna alkol içirdiğini, çocuklara farklı davranışlar empoze ettiğini ve her pazar günü kiliseye götürdüğünü dava dosyasına sundu.
İstanbul'da medya sektöründe çalışan Abdullah Demir (45), internet üzerinden tanıştığı Ukraynalı Elina Zabolotova (38) ile 7 ay sonra Ukrayna'da evlendi. Ocak 2012'de sade bir törenle yapılan düğünün ardından Türkiye'ye dönen çiftin, Adrian Ali (9) ve Timur Pars (5) adında iki erkek çocuğu dünyaya geldi. Ancak bir süre sonra evlilik birliği sarsılmaya başladı ve uzunca bir süre cinsel birliktelik kurulamadı.
PEDEGOG GÖREVLENDİRİLDİ
Büyük hayallerle başlayan evlilik, Büyükçekmece 5. Aile Mahkemesi'nde Mayıs 2022'de bitti. Elina Zabolotova'nın açtığı velayet davasında hakim, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden bilirkişi tayin etti. Pedagogdan oluşan bilirkişi ekibi, tüm aile fertleriyle yaptığı görüşme sonrası sosyal inceleme raporunu hazırlayıp mahkemeye gönderdi.
"ANNEM 'ALKOL VER' DEDİ"
Adrian Ali ile yapılan görüşmeye dair tutulan raporda, "Babasının hiç kendisine alkol vermediğini ya da teklif etmediğini, bir kez annesinin babasına "alkol ver ona" dediğini ve fotoğraf çektiğini, babasının değil annesinin vermesini istediğini, kendisinin babası ile yaşamak istediğini, annesinin yanına gelince babası ile konuşamadığını çünkü annesinin yanına gelince babası ile konuşamadığını çünkü annesinin babasının numarasını engellediğini ifade etmiştir." denildi.
KARAR İSTİNAFA TAŞINDI
Küçük çocukların annede kalması yönünde görüşün yer aldığı raporu değerlendiren mahkeme, çocukların velayetini anneye verdi. Karara itiraz eden baba Abdullah Demir ise eski eşinin evli oldukları zamanda çocuğuna alkol içirdiği ve fotoğrafını çektiğini dava dosyasına taşıdı. Beylikdüzü'nde faaliyet gösteren Evim Kilisesi'nde sosyal medya uzmanı olarak çalışan eski eşinin çocuklara farklı davranışlar empoze ettiğini ve her pazar günü kiliseye götürdüğünü davaya delil olarak sundu.
OĞLUMLA AYNI DİLİ KONUŞAMIYORUM
Baba Abdullah Demir, SABAH'a yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "Türk Medeni Kanun'un 341. maddesi ç'ocuğun dini eğitimini anne ve baba belirler' diyor. Burada mahkemenin görüş günlerindeki kısıtlamaları yüzünden çocuklarımı görüp dilimi ve dinimi öğretemiyorum. Çocuklarıma kendi kültürümü anlatamıyorum. İki evladım Türk yurdunda zorla her pazar ve diğer etkinliklerde kiliseye götürülüyor. Annesi tarafından Hristiyan hurafeleri anlatılıyor. 5 yaşındaki oğlum konuştuğu zaman anlamıyorum. Tamamen Rusça konuşuyor."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenlere şahane fırsat! 4.000 TL taksitle 1+1, 2+1, 3+1 daire satışa çıkacak! İşte ödeme planı
- Artvin'de köy çeşmesinden fırladı tüm köyü ayağa kaldırdı! Çeşmenin içinden vücudunu fırlattı, kıvrıla kıvrıla gelmek bilmedi
- DGS tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacak? DGS tercih son gün ne zaman? 2023-2024 DGS TERCİH KILAVUZU!
- MAVİ AY burçların hayatına reform getirecek! Terfi, piyango, aşk, kaos! Yay, Aslan, Koca, Akrep... Hangi burca iyi, hangisine kötü haber var?
- ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP MAÇLARI 2023! Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman 2023?
- Mavi Ay nedir, Türkiye'den görülecek mi, saat kaçta? Süper Mavi Ay dolunayı ne demek, ne sıklıkla görülür?
- Mevlid Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? Mevlid Kandili'nde Müslümanlar neyi kutlar, önemi nedir?
- Canan Karatay ev hanımları için ipucunu verdi! Küf, kararma hepsine çözüm! Salçaya muhakkak ekleyin, tek kaşığı şifa dağıtıyor!
- Emekliye son Ağustos fırsatı! 7.500 TL'ye ek jet gibi promosyon müjdesi! SSK, BAĞ-KUR'luya saat 07.00'de açıklandı! 4.500 TL, 5.250 TL, 6.750 TL...
- 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları 2023 | Eşe, dosta, sevdiklerinize özel 101. yıl dönümü tebrik mesajları ve Atatürk sözleri... WhatsApp, Facebook...
- Öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirme başvuru sonuçları sorgulama ekranı! MEBBİS sonuç...
- Fransa'nın en uzun kara sınırı hangi ülkeyledir?