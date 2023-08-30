Babanın "asimile" çığlığı: Çocuklarıma alkol içiriyor her pazar kiliseye götürüyor

"ANNEM 'ALKOL VER' DEDİ"

Adrian Ali ile yapılan görüşmeye dair tutulan raporda, "Babasının hiç kendisine alkol vermediğini ya da teklif etmediğini, bir kez annesinin babasına "alkol ver ona" dediğini ve fotoğraf çektiğini, babasının değil annesinin vermesini istediğini, kendisinin babası ile yaşamak istediğini, annesinin yanına gelince babası ile konuşamadığını çünkü annesinin yanına gelince babası ile konuşamadığını çünkü annesinin babasının numarasını engellediğini ifade etmiştir." denildi.