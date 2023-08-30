Kira kavgası müşterileri mağdur etti: 7 saat mahsur kaldılar

Bir anda kendini yerden yere atıp bağırmaya başladı. Ben hemen ambulansı aradım. Ne olur ne olmaz diye düşündüm. Şimdi hastane rapor alıyormuş. Anahtarı attığını söylemiş ama artık ona da inanmıyorum" dedi.

Restauranta müşteri olarak gelen ve mağdur olan İpek Yiğit, "Tabi son dönemde kiraya yapılan fahiş zamlardan dolayı mülk sahibi ile kiracılar arasında tartışma yaşanabiliyor. Biz buraya bugün arkadaşlarımızla gelip biraz kafa dinleyip kahvaltı yapmak istedik. Daha sonrasında herkes gibi çıkmak istedik.