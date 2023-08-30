Kira kavgası müşterileri mağdur etti: 7 saat mahsur kaldılar
Bursa'da işletmeci ile mülk sahibi arasında çıkan kira kavgası müşterileri mağdur etti. Anlaşamayan ikili arasında tartışma kavgaya dönüşünce hastanelik olan mülk sahibinin aracı otoparkın girişinde kaldı. Araçlarıyla birlikte 7 saat mahsur kalan müşteriler ise yaklaşık vatandaşların ve çalışanların yardımıyla çekilen araç sonrası çıkabildi.
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Osmangazi Caddesi Tophane bölgesinde bulunan bir yemek restoranında işletme sahibi Erdem Kubat ile mülk sahibi Murat A. arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın büyümesiyle, kavgaya tutuşan ikiliden biri hastanede, diğeri ise soluğu karakolda aldı.
Hastaneye kaldırılan ve mülk sahibi olan Murat A., kavga ettiği esnada otoparkın girişine bıraktığı aracın anahtarını attığını iddia etti. Bu nedenle hiç suçu günahı olmayan ve çıkmak isteyen müşteriler araçlarıyla birlikte yaklaşık 7 saat mahsur kaldılar.
Polis ekiplerinin özel mülk nedeniyle çekemedikleri otomobili hem mekandaki çalışanlar, hem de dışarıdan gelen vatandaşların el birliğiyle çekildi. O anlar kameralara yansırken, bir çok kişinin mağduriyet yaşadığı olayla ilgili mülk sahibi ile işletme sahibi arasında kira problemi olduğu iddia edildi.
"MURAT BEY'İN PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞUNA İNANIYORUM"
Restaurantın işletmeciliğini yapan Muammer Çelik, "Biz burayı 8 aydan beri devir aldık ve ortaklıkla burayı işletiyoruz. Murat Beyin psikolojik sorunları olduğunu düşünüyorum.
Burada birçok işletmesi var ve herkes ile uğraşmayı seviyor. İşletmemize kafa dinlemek için gelen müşterilerin araçlarını bıraktığı otoparkın çıkışına aracını bilerek çapraz koyun burada sorun çıkartıyor. Bu da hem bizim hem de müşterilerin mağduriyetine sebep oluyor. Burasının işletmeciliği bize ait. Parasını ödediğimiz yerin kullanımını bize açmayarak resmen mağdur ediliyoruz. Murat Bey aracını buraya bırakınca bizde kendisine müşterilerin çıkış yolunu kapattığını söyledik.
Bir anda kendini yerden yere atıp bağırmaya başladı. Ben hemen ambulansı aradım. Ne olur ne olmaz diye düşündüm. Şimdi hastane rapor alıyormuş. Anahtarı attığını söylemiş ama artık ona da inanmıyorum" dedi.
Restauranta müşteri olarak gelen ve mağdur olan İpek Yiğit, "Tabi son dönemde kiraya yapılan fahiş zamlardan dolayı mülk sahibi ile kiracılar arasında tartışma yaşanabiliyor. Biz buraya bugün arkadaşlarımızla gelip biraz kafa dinleyip kahvaltı yapmak istedik. Daha sonrasında herkes gibi çıkmak istedik.
Fakat bize otoparkın girişinin kapalı olduğunu aracınızı şimdilik çıkartamayacağımızı belirttiler. Bir müddet sonra bizde polisi aradık. Sağ olsun memur bey çok ilgiliydi ama o da aracın mülk sahibine ait olduğunu ve yasal olarak çekemediklerini belirtti. Saat dokuz buçukta buraya geldik akşamüzeri oldu. 7 saattir burada mahsuruz" ifadelerini kullandı.
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