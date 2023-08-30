Diyarbakır annelerinden ‘evlat nöbeti’ çağrısı! “Ya zafer ya ölüm”

"YA ZAFER YA ÖLÜM"

Oturma eylemi sayesinde evladına kavuşan Ayşegül Biçer ise 3 Eylül'de destek çağrısında bulundu.

Tüm annelerin evladına kavuşmasını temenni eden Biçer, "3 Eylül'de tüm Türkiye'yi buraya davet ediyoruz. Gelin hep beraber teröre 'dur' diyelim. Teröre geçit vermeyelim. Diyarbakır annelerinin evlat özlemini giderelim. Hepimiz kararlıyız, ya zafer ya ölüm sloganıyla oturduğumuz günden bugüne 5'inci yılımıza giriyoruz. Diyarbakır anneleri zafere ulaşacak." ifadelerini kullandı.