Diyarbakır annelerinden ‘evlat nöbeti’ çağrısı! “Ya zafer ya ölüm”
Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, 2019’da başlatılan evlat nöbetine kararlılıkla devam ediyor.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eyleminin 1458'inci gününde... Eylemde yer alan anneler adına konuşan Ayten Elhaman, çocuklarına kavuşuncaya kadar eylemlerinden vazgeçmeyeceklerini söyledi.
Ailelerden 45'inin evlatlarına kavuştuğunu kaydeden Elhaman, "İnşallah hepimiz çocuklarımıza kavuşacağız. Çocuklarımıza sesleniyorum, gelin orası çare değil. Gelin teslim olun, dağlarda kurtlara kuşlara yem olmayın. HDP sadece çocuklarımızı kandırıyor. Meclis'te kadın hakları diyorlar, hani kadın hakları? Eğer annelerin hakları varsa çocuklarımızı istiyoruz, versinler çocuklarımızı. Artık yeter diyoruz." diye konuştu.
"YA ZAFER YA ÖLÜM"
Oturma eylemi sayesinde evladına kavuşan Ayşegül Biçer ise 3 Eylül'de destek çağrısında bulundu.
Tüm annelerin evladına kavuşmasını temenni eden Biçer, "3 Eylül'de tüm Türkiye'yi buraya davet ediyoruz. Gelin hep beraber teröre 'dur' diyelim. Teröre geçit vermeyelim. Diyarbakır annelerinin evlat özlemini giderelim. Hepimiz kararlıyız, ya zafer ya ölüm sloganıyla oturduğumuz günden bugüne 5'inci yılımıza giriyoruz. Diyarbakır anneleri zafere ulaşacak." ifadelerini kullandı.
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