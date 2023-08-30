Antalya’da kazaya karışan “Zavadanak dayı” çıldırdı: Tur şirketinin ismi insan hayatından daha mı önemli?

Tur araçlarında takograf olmamasının kazaların yaşanmasında en önemli etken olduğunu belirten Varol, "Takograf olmadığı için adamlar bastıkça basıyor. Zavadanak gelip geçiyorlar. Zaten uykusuz araç kullanıyorlar, bir de hız yapınca kaza kaçınılmaz oluyor. Bu adam Adana'dan ailesiyle tatile gelmiş. Bu adamın suçu ne. Yarısı hastaneye gitti, yarısı arabasının başını bekliyor. Bu işe acil önlem alınmalı. Yoksa zavadanak kazalar yaşanmaya devam eder." dedi.

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