Antalya’da kazaya karışan “Zavadanak dayı” çıldırdı: Tur şirketinin ismi insan hayatından daha mı önemli?
Antalya’nın Manavgat ilçesinde Alanya-Manavgat karayolunda zincirleme kaza yaşandı. Tur aracı, trafik ışıklarında bekleyen arabalara arkadan çarptı. Yaşanan kazada 2 kişi yaralandı. Tur minibüsünün sürücüsü ise insanlara yardım etmek yerine; araçtaki firmanın ismini silmeye çalıştı. 'Zavadanak Bekir' olarak bilinen Bekir Varol da o anlarda çıldırdı ve “Tur şirketinin ismi bir insanın hayatından daha mı önemli.” dedi.
Alanya'dan Manavgata giden Ahmet K.'nın kullandığı tur minibüsü, aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle trafik ışıklarında bekleyen Eyüp Arslan'ın arabasına arkadan çarptı. Araç da çarpmanın şiddetiyle yine kırmızı ışıkta bekleyen Onur Korkmaz'ın kullandığı otomobile arkadan çarptı. Alanya-Manavgat karayolunun bir süre kapanmasına neden olan kazada, tur aracının çarpmasıyla geldiği yöne geri dönen otomobilde bulunan Hikmet Arslan yaralandı.
Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kendisini iyi hissetmediğini belirten otomobil sürücüsü Eyüp Arslan da jandarma ve trafik ekiplerinin olay yerine gelerek gerekli işlemleri yapmasının ardından tedavi için hastaneye gitti.
15 Mart 2020 tarihinde meydana gelen kazada kamyoneti hurdaya dönen ve kaza sonrası diğer araç sürücüsüyle diyalogları sebebiyle 'Zavadanak Bekir' lakabıyla ünlenen Bekir Varol, kazanın ardından kazazedelere yardıma koştu.
Tur araçlarının sık sık kazalara karıştığına dikkat çeken Bekir Varol, "Tur araçlarını kullanan sürücülerin yaptığına anlam veremiyorum. Adamlar yaralı var mı demeden hemen aracın üzerindeki firma ismini belirten yazıları silmeye koşuyorlar. Kardeşim tur şirketinin ismi bir insanın hayatından daha mı önemli" dedi.
Tur araçlarında takograf olmamasının kazaların yaşanmasında en önemli etken olduğunu belirten Varol, "Takograf olmadığı için adamlar bastıkça basıyor. Zavadanak gelip geçiyorlar. Zaten uykusuz araç kullanıyorlar, bir de hız yapınca kaza kaçınılmaz oluyor. Bu adam Adana'dan ailesiyle tatile gelmiş. Bu adamın suçu ne. Yarısı hastaneye gitti, yarısı arabasının başını bekliyor. Bu işe acil önlem alınmalı. Yoksa zavadanak kazalar yaşanmaya devam eder." dedi.
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