Vale cinayetinin failleri enselendi! Suç makinesi çıktılar

Başakşehir'de vale olarak çalışan Ogün Tekin'in öldüren, polis ekipleri tarafından aranırken ekiplerin "Dur" ihtarına uymayıp polisle çatışan 4 şüpheli Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yakalandı. Şüphelilerden ikiz olan Mikail Erdem ile Cebrail Erdem'den birinin 87 birinin 48 suç kaydı olduğu öğrenildi. Ayrıca şüphelilerle aynı evde yakalanan 2 kişinin de daha önce Esenyurt'ta işlenen bir cinayetin zanlısı oldukları ortaya çıktı.

Başakşehir 19 Ağustos'ta bir restoranın önünde bulunan otomobili çalan şüpheliler kendilerini durdurmak isteyen vale Ogün Tekin'i öldürüp kaçtı. Olayla ilgili yapılan çalışmalar sırasında 22 Ağustos'ta 12.30 sıralarında polis ekipleri bir otomobilden şüphelendi. Arnavutköy'de ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan otomobille ekipler arasında kovalamaca başladı.