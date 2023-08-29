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Kırşehir'de korkunç kaza! Bir kardeş öldü diğeri ağır yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.08.2023
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Kırşehir’de korkunç kaza! Bir kardeş öldü diğeri ağır yaralı

Kırşehir'de yolun karşısına geçmek isteyen iki kardeşe araba çarptı. Olayda kardeşlerden Çilem Ateş hayatını kaybederken, Nursen Ateş ise ağır yaralandı.

Kırşehir'de yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 2 kız kardeşten Çilem Ateş (38) öldü, Nursen Ateş (33) ise ağır yaralandı. Kaza, saat 09.30 sıralarında Kırşehir-Kırıkkale kara yolu 10'uncu kilometresinde meydana geldi. B.D. yönetimindeki 06 BJ 3229 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Çilem ve kardeşi Nursen Ateş'e çarptı.

Kazada, Çilem Ateş öldü, kardeşi Nursen Ateş yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nursen Ateş, ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken, Çilem Ateş'in cenazesi ise morga götürüldü. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü B.D., polis merkezine götürüldü.

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