Kırşehir’de korkunç kaza! Bir kardeş öldü diğeri ağır yaralı

Kazada, Çilem Ateş öldü, kardeşi Nursen Ateş yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nursen Ateş, ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken, Çilem Ateş'in cenazesi ise morga götürüldü. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü B.D., polis merkezine götürüldü.

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